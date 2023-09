Ministrul Agriculturii anunţă că intenţionează să lanseze creditul agricol pentru capital de lucru Intrebat, la Timisoara, daca sunt mecanisme de compensare pentru fermierii care in ultimul an s-au plans de pierderi tot mai mari, din cauza razboiului din Ucraina, Florin Barbu a precizat ca a solicitat o subventie. ”Atunci cand am mers la Varsovia si alaturi de cele 5 state am semnat o pozitie comuna prin care am solicitat prelungirea interdictiei de la 15 septembrie, Romania a adus si un studiu privind pierderile pe care le inregistreaza fermierii romani, mai ales in partea de transport, pentru ca in Romania pretul transportului s-a dublat si am luat atunci in calcul o subventionare pe tona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timisoara, dupa o intalnire cu fermierii si cu primarii PSD din judet, ca se va incerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin bratul Sulina, si a anuntat ca cerealele din import vor fi verificate. Daca nu vor fi conforme, amenzile…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca, luni de la ora 18.00, va avea o intalnire cu asociatiile de fermieri pe tema importului cerealelor din Ucraina si a oferit asigurari ca incepand cu data de 15 septembrie „nu a intrat niciun bob” pe teritoriul tarii noastre si, nici in urmatoarele 30…

- „Am avut o discutie in cadrul Biroului Politic National. In jurul orei 18.00 am convocat toate asociatiile de fermieri. Pot sa va asigur ca in Romania, incepand din data de vineri, nu a intrat un bob prin vamile din Romania si noi suntem pregatiti, avem actul pregatit, asteptam si deciziile care vor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, vrea ca interdicția importului de cereale din Ucraina sa fie prelungita, iar fermierii romani amenința cu blocarea porturilor și vamilor. Romania, impreuna cu alte state, a semnat un acord de prelungire conform caruia interdicția importului de cereale din Ucraina…

- Florin Barbu, considera ca restricțiile impuse importurilor de produce agricole din Ucraina ar trebui menținute cel puțin pana la finele anului. Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a cerut CE prelungirea derogarii cu privire la rotația culturilor și asigurarea zonelor neproductive pentru toți fermierii europeni pentru anul 2024. Propunerea ministrului roman a fost facuta in cadrul Consiliului Agricultura și Pescuit…