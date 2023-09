Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o discutie in cadrul Biroului Politic National. In jurul orei 18.00 am convocat toate asociatiile de fermieri. Pot sa va asigur ca in Romania, incepand din data de vineri, nu a intrat un bob prin vamile din Romania si noi suntem pregatiti, avem actul pregatit, asteptam si deciziile care vor…

- Anul acesta va incepe construcția a 6 din cel 15 centre de colectare legume-fructe, prin Casa Unirea, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Ministrul spera ca toate cele șase centre sa fie finalizate la finele lui august 2024. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- Constructia primelor sase centre de colectare legume-fructe, dintr-un total de 15 care vor fi realizate prin Casa Unirea, va incepe in acest an, iar pana la sfarsitul lunii august 2024 estimam ca vor fi finalizate, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii

- De la 1 ianuarie 2024: Toate vanzarile de legume, fructe, flori vor fi facute pe FACTURA ELECTRONICA Va incepe o nebunie de nedescris in piețele din Romania. Toate vanzarile de legume, fructe, flori vor fi facute pe factura electronica incepand cu 1 ianuarie anul viitor, au precizat surse guvernamentale…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor ”este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”. El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor „este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”.El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- Cincisprezece centre de colectare vor fi realizate in bazinele legumicole prin intermediul Casei de Comert Unirea, iar legumicultorii vor fi sprijiniti prin Programul National Strategic pentru a produce in Romania tot timpul anului legume si fructe, a anuntat, vineri, ministrul

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, la Slatina, ca vor fi inființate 15 centre de colectare a legumelor in mai multe județe din țara. Vor fi primite roșii, castraveți și ardei. „E vorba de centre de colectare legume, care vor fi construite in parteneriat cu unitațile administrativ teritoriale…