„Romania nu are motive de ingrijorare. Agresiunea Rusiei in Ucraina a scos de pe piața cei doi mari competitori de pe piața cerealelor. Romania este unul dintre granarii Europei. Producem cam 11 milioane de tone de grau. Avem un surplus ce poate fi capitalizat de fermierii. In perioade de criza, vedem pe bursa prețuri mari. Acele prețuri de la bursa nu sunt și cele reale. In UE exista posibilitați de intervenție. Au fost state care au interzis exportul, din intenția de a-și proteja stocurile interne. Avem stocuri asigurate pana la noua producție. Romanii nu vor muri de foame, dar este posibil…