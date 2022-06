Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor se intruneste joi, la ora 18.00, dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a solicitat ridicarea imunitatii deputatului Adrian Chesnoiu.Sedinta se va desfasura online.Joi, DNA a cerut Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, are de gand sa demisione din toate funcțiile deținute, la acest moment, dupa ce procurorii au cerut sa i se ridice imunitatea parlamentara, potrivit Antena 3. „Adrian Chesnoiu iși va da demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, va demisiona atat din functia detinuta in Guvern, nu insa si din Camera Deputatilor, dar le va cere colegilor sa voteze pentru ridicarea imunitatii parlamentare. „Va demisiona de la minister si din functiile de partid. Nu va pleca din Camera Deputatilor, insa…

- Directia Nationala Anticoruptie cere Camerei Deputatilor ridicarea imunitatii pentru efectuarea urmaririi penale fata de un deputat din Parlamentul Romaniei, la data faptelor si in prezent avand functia de ministru, pentru abuz in serviciu. Surse judiciare au precizat joi, pentru AGERPRES, ca ar fi…

- Direcția Naționala Anticorupție a solicitat ridicarea imunitații parlamentare pentru Adrian Chesnoiu, deputat și ministru al Agriculturii, acesta urmand sa fie cercetat penal pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații.…

- Polițiștii din Timișoara au prin un manelist cunoscut in timp ce conducea drogat o mașina neinmatriculata. Artistul de 33 de ani a fost depistat pozitiv la cocaina. Iata cum a reacționat cand a fost oprit de oamenii legii!

- Un interpret de manele, cunoscut sub numele de Ionut, Printul Banatului, pe numele sau real Ionut Zahara, din judetul Mehedinti, a fost prins, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase droguri. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era inmatriculata.…

- Un cetațean canadian s-a ales cu dosar penal in Gorj. Astfel, polițiști din Turceni au depistat luni, in trafic, un barbat, de 62 de ani, din Canada, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 66 Valeni. In urma verificarilor efectuate in bazele de date operative ale Poliției Romane, polițiștii au stabilit…