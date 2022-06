Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani s-a aruncat, marti, de la etajul opt al unui bloc de nocuinte din Timisoara. El a fost ranit, astfel ca a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal in acest caz.

- Polițiștii din Timișoara au prin un manelist cunoscut in timp ce conducea drogat o mașina neinmatriculata. Artistul de 33 de ani a fost depistat pozitiv la cocaina. Iata cum a reacționat cand a fost oprit de oamenii legii!

- Un interpret de manele, cunoscut sub numele de Ionut, Printul Banatului, pe numele sau real Ionut Zahara, din judetul Mehedinti, a fost prins, la Timisoara, in timp ce conducea un autoturism, dupa ce consumase droguri. Politistii au descoperit si ca masina la volanul careia se afla nu era inmatriculata.…

- Presedintele Platformei Demnitate si Adevar, Dinu Plingau, sustine ca ministrul Economiei, Sergiu Gaibu trebuie sa plece din functie pentru ca ar fi figurat anterior intr-un dosar de spalari de bani, in suma de 4 milioane de lei.

- Un cetațean canadian s-a ales cu dosar penal in Gorj. Astfel, polițiști din Turceni au depistat luni, in trafic, un barbat, de 62 de ani, din Canada, in timp ce conducea un autovehicul pe DN 66 Valeni. In urma verificarilor efectuate in bazele de date operative ale Poliției Romane, polițiștii au stabilit…

- Dosar penal pe numele a doi puști de 15 și 17 ani, la Timișoara. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa fure doua biciclete. Copiii sunt cercetați in stare de libertate.

- Dosar penal pentru furt calificat pentru un tanar de 16 ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a furat portofele și bani dintr-un cabinet medical și un birou. Furturile au fost comise in ianuarie și februarie.