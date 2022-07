Ministrul Agriculturii: Am incheiat recoltatul graului in Romania; cu siguranta o sa avem paine anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania, intreaga productie este inmagazinata, iar cantitatea obtinuta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunta ca „vom avea paine in Romania”. In ceea ce priveste pretul pe care romanii il vor plati pentru paine, el spune ca pretul este influentat de mai multi factori si ca nu li se poate cere producatorilor de paine sa vanda sub pretul de cost, anunța news.ro.…

