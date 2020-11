Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, luni, la finalul sedintei de Guvern, ca rectificarea bugetara permite Ministerului Agriculturii sa finalizeze platile de subventii pentru fermieri, dar si despagubirile pentru seceta. Ministrul a adaugat ca s-au facut platile pentru programele scolare…

- O rețea naționala de colectare a produselor agricole va fi pusa la punct in Romania. Anul viitor este prevazuta inceperea construcției a opt depozite strategice, in fiecare regiune a țarii. Acestea urmeaza sa fie legate cu depozitele și procesatorii romani, a anunțat ministrul Agriculturii, Adrian Oros,…

- Fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata pe suprafata, suma totala alocata fiind de 974,93 milioane de euro. Pentru plata redistributiva se va plati 5 euro/hectar pentru cei care detin intre 1 si 5 hectare, inclusiv, si 48,1053 euro/hectar pentru fermierii cu…

- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…

- UPDATE Solicitarea PNL ca proiectele de lege sa fie retrimise la comisiile reunite de buget pentru un alt raport a fost respinsa in plenul reunit de marti. Au votat 417 parlamentari. Au fost 225 voturi impotriv, 175 pentru, 6 abtineri si 11 alesi nu si-au exprimat votul. STIREA INITIALA „O prima precizare.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 20 august 2020, ca ajutorul pentru seceta va fi virat in conturile fermierilor din data de 10 septembrie 2020. ”In urma rectificarii bugetare, am putut emite ordonanța de urgența, pentru ca aveam nevoie de suma, ca sa o cuprindem in ordonanța, iar…

