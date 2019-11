Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata Carmen Avram, membra a Comisiei pentru Agricultura a Parlamentului European, trageun semnal de alarma asupra poverii tot mai mari asupra fermierilor europeni, aflați acum și sub amenințarea...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului UE Agricultura si Pescuit, subiectul principal fiind pachetul de reforma a Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), relateaza Agerpres.Citește…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, participa luni, la Bruxelles, la Reuniunea Consiliului UE Agricultura si Pescuit, subiectul principal fiind pachetul de reforma a Politicii Agricole Comune (PAC) post-2020, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In cadrul reuniunii se…

- Noul ministrul al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a preluat marti dimineata mandatul de la Petre Daea, presa neavand acces la discutiile celor doi oficiali. Oros a venit la Ministerul Agriculturii in jurul orei 8:00 si a avut o intrevedere de aproximativ o ora si jumatate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata un numar de 517.928 fermieri, cu o suma totala in valoare de 715.413.116 euro, din 16 octombrie pana in prezent, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES.Din total, 561.958.064 de euro provin din Fondul European…

- A fost aprobata Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 prin care mai multe state membre ale Uniunii, inclusiv Romania, sunt autorizate sa aplice derogari, in anul de cerere 2019, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 in ce privește nivelul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului…