Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca ajutorul de stat pentru motorina nu a fost platit decat pentru primul trimestru al acestui an. Potrivit acestuia, restantele la plata subventiilor la motorina se ridica la aproape 400 de milioane de lei. "Am inceput o evaluare la nivelul ministerului, cum era si normal. Si legea ne obliga ca, la sfarsitul fiecarui an, institutiile publice sa faca o evaluare privind capacitatea administrativa. (...) Nu am rezultatele finale pentru foarte multe, dar am gasit mici grenade lasate peste tot. In primul rand,…