Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, A. Chesnoiu, a anuntat ca se retrage din funcție Adrian Chesnoiu. Foto: facebook.com/ChesnoiuAdrianIonut Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat joi ca se retrage din functie si se autosuspenda din Partidul Social Democrat. De asemenea,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anuntat joi, 23 iunie, ca se retrage din functie si se autosuspenda din Partidul Social Democrat.Totodata, el le cere deputatilor vot pentru ridicarea imunitatii parlamentare."Nu am savarsit nicio fapta de natura penala sau de coruptie si mi am desfasurat mereu…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, are de gand sa demisione din toate funcțiile deținute, la acest moment, dupa ce procurorii au cerut sa i se ridice imunitatea parlamentara, potrivit Antena 3. „Adrian Chesnoiu iși va da demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat joi ca demisioneaza din funcție, dupa ce procurorii DNA au cerut Camerei Deputaților sa-i ridice acestuia imunitatea, fiind banuit de 5 infracțiuni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, va demisiona atat din functia detinuta in Guvern, nu insa si din Camera Deputatilor, dar le va cere colegilor sa voteze pentru ridicarea imunitatii parlamentare. Intr-o postare pe o rețea sociala, Adrian Chesnoiu spune ca este nevinovat, va demisiona și ii roaga…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a afirmat, joi, ca va sustine adoptarea TVA zero la alimentele de baza, in cazul in care o astfel de hotarare va fi luata la nivel guvernamental. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a afirmat ca au fost simplificate conditiile de accesare a Programului National Apicol pentru a le facilita accesul la fondurile disponibile, in urma dialogului cu reprezentantii apicultorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a precizat ca Planul Național Strategic care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022 prevede posibilitatea apariției unor fabrici mari, care sa proceseze o cantitate mare de materie prima care se produce in Romania. Astfel incat „din granarul Europei sa devenim…