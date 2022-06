Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, are de gand sa demisione din toate funcțiile deținute, la acest moment, dupa ce procurorii au cerut sa i se ridice imunitatea parlamentara, potrivit Antena 3. „Adrian Chesnoiu iși va da demisia din toate funcțiile pe care le ocupa atat in Parlament, cat și in partid. DNA a cerut inceperea urmaririi penale pe numele ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, pentru abuz in serviciu și ridicarea imunitații”, arata postul TV. DNA a cerut ridicarea imunitații pentru Adrian Chesnoiu, in urma cu scurt timp, motivul invocat fiind abzul in serviciu. Citește și…