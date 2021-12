Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Chesnoiu, ministrul numit al Agriculturii, spune ca iși dorește ca in mandatul sau legumicultorii sa nu se mai confrunte cu problemele de acum legate de vanzarea produselor, astfel incat nicio roșie sa nu ramana nerecoltata, iar varza sau castraveții sa nu mai ajunga la groapa de gunoi. Iar acest…

- Comisia Europeana a autorizat a doua insecta ca ingredient alimentar pentru piața UE. Este vorba de Locusta migratoria (lacusta calatoare), care este destinata comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Drumul a fost deschis, insa, in urma cu cateva luni…

- O noua insecta, autorizata de Comisia Europeana ca ingredient alimentar pentru piata UE Comisia Europeana a autorizat vineri introducerea pe piata a unei insecte, Locusta migratoria (lacusta calatoare), ca aliment nou. Produsul va fi disponibil sub forma congelata, uscata si de pudra si este destinat…

- Asociația furnizorilor de energie (AFEER) susține ca plafonarea prețului sau amanarea plații facturilor de catre consumatori nu sunt cele mai potrivite și benefice soluții, ci vor crea efecte nocive in lanț, dupa aplicare. Micșorarea facturii se poate face prin reducerea sau scutirea de la plata TVA…

- Comisia Europeana va anunta, marți, recomandarile pentru masurile pe care le pot lua tarile membre pentru a reduce impactul cresterii preturilor la energie si gaze asupra populatiei. Cel mai probabil, se va avea in vedere ca acestea sa nu afecteze functionarea pietei. “Maine, Comisia Europeana va…

- Exporturile de animale vii, in primul semestru, s-au ridicat la 262,35 milioane de euro, in creștere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, ceea ce inseamna mai mult decat dublu comparativ cu livrarile de carne care au atins 113 milioane euro. Cele mai mari incasari au fost consemnate…

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…

- “Pentru ca acest sector sa poata sa-si atinga potentialul de dezvoltare, este nevoie de o colaborare a tuturor partilor implicate – producatori, procesatori, retail, organisme de certificare, ministere de resort – in vederea desenarii unei Strategii de tara cu privire la schemele de calitate pentru…