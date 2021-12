Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a dispus intensificarea actiunilor de control privind verificarea modului de respectare a legislatiei specifice din domeniul comercializarii legumelor si fructelor proaspete, provenite din productia autohtona, import si comert intraunional.

- Ministerul Agriculturii lucreaza la o schema de calitate a produselor agroalimentare care va permite identificarea acestora cu un semn distinctiv a faptului ca sunt produse in Romania, a declarat, miercuri, ministrul Adrian Chesnoiu, la Digi 24, potrivit Mediafax. Ministrul a spus ca Ministerul poate…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, cauta solutii pentru sustinerea fermierilor si mentinerea stabilitatii productiei de produse agricole primare si produse agroalimentare procesate, dupa ce Azomures, unul din cei mai mari producatori de ingrasaminte din tara, care face parte…

- Lupta pentru supravietuire. Aceasta a caracterizat in ultimii 2 ani, activitatea agricultorilor romani, care au fost lasati efectiv singuri in fata tuturor problemelor si dezastrelor. De la seceta pedologica, daunatori, la inundatii si pandemie. Timp in care masurile de sprijin au fost aproape inexistente.…

- Adrian Chesnoiu, noul ministru al Agriculturii, a respins speculațiile potrivit carora ar fi activat in cadrul „Doi și-un sfert” și spune ca avea 16 ani cand a fost desființat acest serviciu secret. „Am lucrat intr-o structura a Ministerului de Interne, se numește Direcția Generala de Informații…

