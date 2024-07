Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a avut o prima intalnire cu reprezentanții bancilor comerciale pentru a discuta despre sprijinirea fermierilor afectați de seceta din acest an. Conform informațiilor de pe pagina de Facebook a ministerului de resort, Barbu le-a transmis bancilor…

- Registrul Digital Național al Fermierilor a ajuns la etapa de testare și deja sint inregistrați in el 10.000 de fermieri din 15 raioane, iar alți 10.000 de fermieri vor fi incluși in Registru in aceasta vara. Registrul este un sistem informațional complex despre fermierii din Moldova și activitațile…

- „Am suplimentat bugetul destinat instalarii tinerilor fermieri prin masura 6.1 PNDR cu peste 20 de milioane euro. Acest lucru ne permite sa oferim sprijinul pentru 484 de noi proiecte ale fermierilor tineri. Acestia se vor adauga celor peste 11.200 de tineri fermieri care deja s-au instalat si produc…

- Vești bune privind majorarea pensiilor. Se pare ca numarul celor care o sa primeasca pensii mai mari de la 1 septembrie depașește 3 milioane. Anunțul a venit de la șeful Casei de Pensii, potrivit acestuia, punctele de stabilitate vor conta și vor crește considerabil veniturile varstnicilor. ”Chiar mai…

- Comisia Europeana a adoptat, joi, o comunicare care clarifica utilizarea fortei majore si a circumstantelor exceptionale in sectorul agricol din UE in cazul unor fenomene meteorologice imprevizibile si extreme. Conceptul de forta majora le permite fermierilor care nu au putut indeplini toate cerintele…

- Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania si Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania cer un studiu de impact inainte de luarea oricarei decizii privind o noua plafonare extinsa la toate produsele romanesti, pentru a intelege implicatiile in functionarea pietei agroalimentare…

- Plata subventiei de 100 de euro/hectar pentru sectorul vegetal pe cadrul de criza Ucraina, respectiv 100 euro/echivalent UVM pentru sectoarele suin si avicol pentru capacitatea de productie in conditii minime de bunastare, va demara in jurul datei de 15 mai, a anuntat, joi, Ministerul Agriculturii si…

- AstraZeneca retrage vaccinul COVID-19. Compania a inceput sa-și retraga vaccinul impotriva Covid-19 de pe piața internaționala, din cauza unui „surplus de vaccinuri actualizate disponibile”, care vizeaza noi variante ale virusului, scriu Reuters . Recent, compania a recunoscut pentru prima data ca vaccinul…