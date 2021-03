Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca doreste o lege pentru suspendarea timp de doua saptamani a activitatii agentilor economici care au primit sanctiuni repetate pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara. Daca nu se va tine cont de aceasta masura va fi vorba de…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat peste 245…

- Peste 25.000 de restaurante, fast-food-uri si terase au fost verificate de autoritati in ultima saptamana, in urma unor actiuni de control pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.

- In ultimele 24 de ore polițiștii valceni au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Astfel, polițiștii valceni au derulat atat in mediul urban cat și rural, acțiuni de verificare a masurilor sanitare vizand…