- Ancheta in care sunt vizați 25 de polițiști din Sibiu pentru luare de mita face parte dintr-o ampla operațiune de „curațare” a Ministerului Afacerilor Interne, a spus, miercuri, ministrul de resort, Lucian Bode, la Antena 3 . Ministrul de Interne a precizat ca se dorește o curațenie in propria ograda,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat marti, la Satu Mare, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, ce va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a…

- Marți au avut loc percheziții la complexe comerciale in care se vindeau produse contrafacute. Magazinele erau amplasate pe raza municipiului București și in județul Ilfov. In total au avut loc 18 percheziții la standurile din trei complexe comerciale. Politistii din Ilfov au indisponibilizat peste 6.000…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a facut luni, 8 martie, declarații despre cazul celor trei polițiști de la Secția 16 din București, arestați preventiv , saptamana trecuta, in dosarul in care sunt acuzați ca au sechestrat și torturat doi barbați care le-au atras atenția ca nu poarta masca de protecție.…