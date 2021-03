Stiri pe aceeasi tema

- Șefii Inspectoratului de Poliție al Județului Bacau și Poliției Onești au fost schimbați din funcție, iar Parchetul a fost sesizat cvu privire la neglijența in serviciu, dupa crima de la Onești, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode, care a anunțat concluziile preliminare. ”Sesizarea unitații…

- Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, recunoaște ca vina principala pentru eșecul operațiunii de salvare de la Onești o poarta polițiștii. Bode a sesizat procurorii impotriva polițiștilor din subordinea sa și a decapitat conducerea IPJ Bacau și Onești. Realizare istorica! Gaura neagra, creata…

- „Adresez condoleanțe familiilor celor doua victime. Pentru mine din poziția de ministru al Internelor și de simplu cetațean cel mai greu de acceptat este ca in urma unei intervenții din partea unei structuri a MAI nu am reușit sa salvam viețile persoanelor aflate in pericol.Vin astazi in fața dvs cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, saluta decizia conducerii Jandarmeriei Romane de a inceta imputernicirea locotenentului-colonel Laurentiu Cazan la conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova. "In urma discutiilor aparute in spatiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei Romane,…

