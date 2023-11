Stiri pe aceeasi tema

- Vice-premierul și ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a convocat comandamentul de iarna la sediul MAI. La comandament a participat conducerea ministerului și șefii inspectoratelor generale. Prin intermediul videoconferinței, au participat prefecții și șefii structurilor teritoriale. Ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a lansat, duminica, in ședința Comandamentului de iarna, un mesaj pentru populație. „Cei care au in plan sa se deplaseze in urmatoarele 24-48 de ore, sa ramana acolo unde sunt, daca se afla intr-un județ cu coduri și interdicții”, a transmis ministrul. …

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis duminica, in cadrul sedintei Comandamentului de Iarna, un mesaj catre structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar si catre toate autoritatile locale, ca in limita competentelor sa ia toate masurile pentru protejarea vietii, sanatatii si…

- Recent a avut loc sedinta Comandamentului de iarna. Iata ce spune ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu: "Buna ziua tuturor Sedinta comandament de astazi se desfasoara in continuarea celor 23 de sedinte, desfasurate pe parcursul zilelor de vineri si sambata, la nivel local, in cadrul inspectoratelor…

- Considerand ca singuratatea a fost prea mult timp ignorata, deși declanșeaza numeroase afecțiuni fizice și mai ales psihice, OMS considera ca singuratatea este o prioritate globala de sanatate și trebuie acționat pentru prevenirea și combaterea ei. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat,…

- ISU Alba vrea sa construiasca in comuna Șugag un sediu in care sa funcționeze o subunitate de pompieri. Unde va fi amplasat Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba vrea sa construiasca un sediu in care sa funcționeze o subunitate de pompieri, in comuna Șugag. Ministrul Afacerilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, este invitat astazi in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea “Ora Guvernului”, la solicitarea facuta de grupul parlamentar al USR. Dezbaterea, amanata luna trecuta, are tema “Cum pregateste Ministerul de Interne lupta impotriva drogurilor? Strategiile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a anuntat astazi intr o conferinta de presa ca seful IPJ Constanta, chestorul Constantin Gluga si a inaintat demisia din functie. "Am luat act de acuzatiile din presa si se opune o resetare completa a structurilor din MAI. Voi incepe resetarea din judetul…