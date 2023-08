Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectiei Judiciare, Roxana Ioana Petcu, a cerut, marti, un control tematic in legatura cu dosarele privind detinerea de substante interzise si infractiunile savarsite sub influenta acestora. „Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare a dispus efectuarea unui control tematic la nivel national privind…

- ”Sigur ca nu poti sa faci trotuar langa fiecare drum adiacent, dar aici e un caz special, fiind o zona extrem de circulata, o sa-i rog pe colegii mei sa studieze ca in viitor, anumite investitii, desi, si tin sa subliniez, in aceasta toamna, pe tot ce inseamna alternativa Techirghiol, adica dublarea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat in aceastra dupa amiaza ca a trimis Corpul ed Control al Ministrului la Constanta pentru a se face verificari in cazul accidentului de pe DN39 intre Vama Veche si 2 Mai. "Am luat act cu profunda tristete de accidentul produs la Vama Veche de un…

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, conform deciziei instanței.“La data de 19 august, in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca…

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Un tanar de 19 ani a intrat sambata dimineața intr-un grup de persoane la ieșirea din stațiunea 2 mai, dupa care a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au prins la scurt timp in Vama. Accidentul a avut loc in jurul orei 5.20 dimineața, pe DN 39, in apropierea localitații Vama Veche. Tanarul de 19…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța. Soferul a fugit, fiind gasit in Vama Veche. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost…