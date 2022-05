Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care Romania a gestionat situatia refugiatilor veniti din Ucraina reprezinta un argument puternic pentru faptul ca tara noastra actioneaza deja ca un stat membru Schengen, a spus ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a reiterat condamnarea, de catre Romania, a agresiunii ilegale, brutale, neprovocate si nejustificate a Rusiei impotriva Ucrainei, in cadrul interventiei la reuniunea informala a Consiliului de Securitate al ONU (CS ONU), pe tema raspunderii pentru atrocitatile…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, la Geneva, intalniri cu Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, și cu directorul general al Organizației Internaționale pentru Migrație, Antonio Vitorino, pe tema refugiaților din Ucraina. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, se afla duminica in vizita in Romania, apoi va merge in Slovacia, in contextul crizei refugiaților ucraineni, unii dintre aceștia fiind evrei. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat.

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a ieșit cu declarații dupa discuția telefonica cu omologul sau roman Bogdan Aurescu. Acesta susține ca a venit cu un apel catre oficialii romani și cei din statele membre ale UE „sa sprijine țara noastra n efortul de primire și acomodare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, ca Romania a primit solicitari din partea a 23 de state pentru a ajuta la eventuala evacuare a cetatenilor lor din Ucraina, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…