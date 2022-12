Stiri pe aceeasi tema

- Veto-ul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spatiul de libera circulatie europeana „ramane unul nejustificat intr-o Europa a principiilor si cooperarii cu buna-credinta”, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, adaugand ca tara noastra a beneficiat,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Interviurile Digi24.ro, ca Romania și-ar dori modificarea tratatelor UE pentru ca deciziile luate de statele membre sa treaca cu majoritate calificata și nu unanimitate, deoarece in anumite cazuri critice votul era blocat. Acesta a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat la Interviurile Digi24.ro, ca Romania poate introduce la Curtea Europeana de Justiție doar o singura acțiune contra Austriei, care dureaza mai mult de doi ani, perioada care nu ar fi in favoarea Romaniei. Ministrul a subliniat ca chiar și daca…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere, luni, la Bruxelles, cu ministrul federal pentru Afaceri europene si internationale al Austriei, Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece,

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intalnire cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg, la solicitarea acestuia. Ministrul Aurescu a subliniat ca „aderarea la Schengen nu poate fi conectata artificial cu alte dosare de care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a condamnat joi, la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizatiei de Securitate si Cooperare in Europa, desfasurat in Polonia, "atrocitatile" comise de fortele armate ruse impotriva civililor si infrastructurii civile din Ucraina, conform Agerpres.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in format consolidat, context in care a transmis ca "asa-zisele referendumuri organizate de Rusia in teritoriile