Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut vineri o intrevedere cu șeful Biroului Securitații Naționale din Polonia, consilierul prezidențial Pawel Soloch, aflat in vizita in Romania. Cu acest prilej, șeful diplomației romane a reiterat interesul parții romane de a aprofunda dialogul bilateral pe teme de securitate și aparare și de a continua coordonarea stransa pe linie NATO cu Polonia, cel mai important partener strategic al țarii noastre in regiune. Ministrul roman de externe a exprimat interesul pentru consolidarea formatelor regionale inițiate și susținute de cele doua state, care…