Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de duminica, 14 mai 2023, ora 22:00, si pana marti, 16 mai 2023, ora 24:00, vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca a fost anuntata o greva, de 24 ore, in transportul public terestru si maritim, la data de 1 mai 2023.Conform informatiilor disponibile in acest moment, trenurile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca joi, 23 martie 2023, este prevazuta o greva generala, context in care sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale (TGV, Ouigo), locale (TER,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca in data de 17 martie 2023 a fost anuntata o greva nationala a operatorilor aeroportuari, care va afecta mai multe aeroporturi, existand riscul unor perturbari…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 16 martie 2023, principalele sindicate elene au anunțat organizarea unei greve generale, cu durata de 24 de ore.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca principalele sindicate elene au anuntat organizarea unei greve generale, joi, cu durata de 24 de ore. Vor fi afectate transportul public terestru, cursele maritime…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca, in cursul zilei de miercuri, este anuntata o greva generala, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale