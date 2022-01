Stiri pe aceeasi tema

- Executivul Romaniei a aprobat astazi memorandumul pentru negocierea si semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei și cel al Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara. Documentul prevede acordarea țarii noastre a unui ajutor financiar nerambursabil in valoare…

- Dialogul dintre Chișinau și Kiev privind problema proprietații moldovenești in Ucraina este complica. Despre acest lucru a declarat in cadrul unei conferințe de presa viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, transmite Noi.md. {{507972}}"Incercam…

- La aceasta etapa Chișinaul și Moscova nu discuta despre o intrevedere a președinților Moldovei și Rusiei, dar exista o disponibilitate in acest sens. Despre acest lucru a declarat in cadrul unei conferințe de presa viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu o va insoți miine in Romania pe doamna președinta Maia Sandu in cadrul vizitei oficiale pe care delegația noastra o va intreprinde la București pentru a consolida Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrare europeana al Republicii…

- In perioada pandemiei de coronavirus, numarul lucratorilor migranți moldoveni in Rusia a scazut din cauza faptului ca au inceput sa plece la munca in Uniunea Europeana. Despre acest lucru a declarat Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu,…

- Majoritatea populației Republicii Moldova nu dorește unirea cu Romania. Despre acest lucru a declarat Viceprim-ministrul, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, intr-un interviu acordat postului de radio ”Эхо Москвы” in urma vizitei ministrului de Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, și ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au semnat la Moscova Declarația comuna a miniștrilor de Externe din Republica Moldova și Rusia cu ocazia implinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului…

