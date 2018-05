Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Numarul persoanelor decedate in urma accidentului din Ungaria se ridica la noua, potrivit unui nou bilant al Ministerului de Externe, care precizeaza ca exista indicii ca toate victimele sunt cetateni romani. Avand in vedere numarul mare de victime, ministrul Afacerilor Externe…

