- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a facut apel la PNL si la presedintele Klaus Iohannis "sa se asigure ca Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene nu este politizata" si ca, pe viitor, se evita luari de pozitie publica de genul celei a liderului PNL, Ludovic Orban."Am…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un concurs pentru ocuparea, cu caracter temporar, a unui numar de 13 posturi prevazute pentru functii de executie specifice in contextul procesului de pregatire a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut, marti, o discutie cu membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor privind Cadrul Financiar Multianual post-2020, o tema majora care va fi gestionata pe durata presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Conform…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat marti, la Pitesti, ca pregatirile pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene sunt in grafic. "Noi spunem (...) ca Romania este in grafic in acest proces de pregatire, implicand toate institutiile,…