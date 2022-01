Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, afirma ca Romania a solicitat flexibilitate din partea Comisiei Europene in privinta termenului de transmitere a Planului National Strategic, avand in vedere intarzierile in adoptarea reformelor Politicii Agricole Comune. Daca initial termenul…

- O delegatie a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a fost primita vineri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, la sediul institutiei. ​Principalele teme de discutie au vizat domeniul imbunatatirilor funciare si accesul…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in parteneriat cu ȘCOALA NAȚIONALA DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE (SNSPA) implementeaza in perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul Kickstart Student, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a declarat pentru News.ro ca 2022 trebuie sa fie anul redresarii economice, anul noilor proiecte, anul in care se vor realiza investitii din resurse europene. In opinia sa, ”combativitate”…

- Sumele alocate pentru anul 2022 nu corespund cu indicatorii prevazuti in documentul de sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite, sustin reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR),…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a fost reales, joi, in functia de vicepresedinte al SMEunited, cea mai mare organizatie patronala a IMM-urilor din Europa, potrivit unui comunicat remis vineri de CNIPMMR, conform agerpres.…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) organizeaza, vineri, cea de-a 29-a editie a Topului National al Firmelor Private din Romania, cel mai mare eveniment de recunoastere a meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante afaceri din…

- Un numar de 73 de firme infiintate ca start-up-uri au primit finantare si au creat 210 locuri de munca, in cadrul proiectului "Antreprenor 2020", program de incurajare a antreprenoriatului, derulat de Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT, in parteneriat cu Blocul…