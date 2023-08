Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va continua adoptarea masurilor necesare pentru indeplinirea angajamentului asumat in programul de guvernare privind reducerea inflatiei la nivelul de 8% pana in decembrie 2023, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, dupa ce Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia…

- Rata anuala a inflatiei in iulie 2023 a ajuns la 9,4%, in scadere cu aproape un punct procentul fața de luna precedenta, cand era 10,3%, informeaza News.ro. Premierul Marcel Ciolacu anunta ca inflatia va ajunge la 8% in luna decembrie.Rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%, precizeaza INS.”INS confirma…

- "INS confirma oficial ca inflația a coborat la o singura cifra, 9,4%! Dupa ce pandemia, liberalizarea ticaloasa a prețurilor la energie și gaze, criza energetica și razboiul au impins inflația pana la 16,8% in noiembrie anul trecut, iata ca masurile noastre de lupta contra inflației au avut succes. Ne-am…

- Inflatia de baza a incetinit la 5,3% in mai, de la 5,6% in aprilie. Inflatia totala este acum la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, arata datele Eikon, dar ramane cu mult peste tinta de 2% a Bancii Centrale Europene. Abordand divergenta dintre cele doua miscari ale inflatiei principale si de baza,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…