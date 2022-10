Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat joi, in cadrul evenimentului de lansare a ”Cartei Albe a IMM-urilor din Romania”, ca PSD are cei mai buni doctori in ecnoomie, dar nu doctori neaparat cu diplome, ci doctori de reparat economia si ca Ministerul de Finante a fost partenerul real al companiilor.…

- Prabușirea regimului comunist a produs, inter alia, schimbari fundamentale in sfera științei și sistemului educațional din Romania. Din nefericire, nu toate schimbarile au constituit o premisa pentru un progres real iar unele nu au adus nici macar rezultatele așteptate de oameni sau, in orice caz, de…

- Vești bune pentru romani! Aceștia au ocazia, acum, sa primeasca bani de la stat prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2022. Statul aloca aproape 400 de milioane de lei pentru cei care vor sa iși achiziționeze mașini noi, astfel ca doritorii se pot inscrie din data de 30 septembrie.

- Romania va avea o a doua banca de stat, Banca de Dezvoltare a Romaniei (BDR), potrivit unui proiect al Ministerului de Finanțe, care așteapta avizele necesare de la BNR și de la Comisia Europeana. BDR va deținuta 100% de statul roman, prin Ministerul inanțelor, capitalul social inițial subscris fiind…

- Presedintele Iohnnis a subliniat ca economia trebuie facuta "cu cap si acolo unde se poate". "Statul nu va impune de la 1 august reduceri ale consumului, dar marii consumatori pot face voluntar acest lucru", a declarat pentru TVR secretarul de stat din Ministerul

- Peste 58 de miliarde de lei au fost cheltuite in primele sase luni din 2022 cu salariile celor 1,2 milioane de bugetari, valoare in crestere cu 5% fata de perioada similara din 2021, arata datele publicate de Ministerul de Finante.

- Comisia Europeana confirma ca masurile de sprijin pentru populație și firme propuse de PSD ajuta economia Romaniei sa treaca cu bine de acest an complicat, afirma ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, dupa ce Comisia Europena a estimat pentru Romania o crestere economica de 3,9% in acest an. Fii…

- O prima sesiune de scumpiri incepe de la 1 august, insa din toamna acestui an, prețurile vor scapa de sub control, iar romanii vor fi nevoiți sa consume tot mai puțin. Momentan, este vacanța parlamentara, așa ca soluțiile vor intarzia in acest sens. De la 1 august intra in vigoare noile scumpiri, iar…