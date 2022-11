Stiri pe aceeasi tema

- O ruptura a relațiilor politice externe dintre Rusia și Statele Unite ale Americii nu este exclusa, dar aceasta nu este in interesul Federației Ruse, a declarat, joi, adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, intr-un interviu acordat RTVI, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele…

- Ministrul rus de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Occidentul "militarizeaza" sud-estul Asiei in incercarea de a limita interesele Rusiei si Chinei. "Statele Unite si aliatii lor din NATO incearca sa conduca acest spatiu (n.r. sud-estul Asiei", a declarat Lavrov reporterilor, conform…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a facut o evaluare a conflictului din Ucraina si a precizat ca evolutia conflictului depinde de ceea ce se intampla in teren. Dupa parerea lui Arescu, Federatia Rusa isi doreste, in acest moment, pace cu Ucraina, insa, de cealalta parte, Ucraina nu va dori sa incheie…

- Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, a declarat, marți, ca Moscova este deschisa la negocieri cu Vestul in privința Ucrainei, dar nu a primit nicio oferta serioasa de a negocia, transmite Reuters. Ministrul rus spune, intr-un interviu la televiziunea de stat, faptul ca Rusia este dispusa sa discute…

- Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, a afirmat ca Statele Unite nu sunt interesate de ruperea completa a relațiilor diplomatice cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters. Adresandu-se Adunarii Generale a ONU si presei mondiale, el a incercat sa…

- Ministrul de Externe al Federației Ruse a ajuns in Statele Unite ale Americii, pentru a participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, scrie Unimedia.INFO. Potrivit presei ruse, vizita delegației ruse a intampinat probleme cu eliberarea vizelor pentru SUA, dar și de logistica, din cauza…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și membrii unei delegații rusești au primit vize pentru a participa la Adunarea Generala a ONU, a anunțat agenția de presa RIA Novosti, citand Ministerul de Externe, relateaza Reuters . Rusia a criticat de saptamani intregi Statele Unite pentru ca nu a acordat…