- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franta si Belgia pentru discutii despre Brexit si posibilitatea ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind iesirea tarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters.

- China a fost de acord sa inceapa discutiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferinte de presa in Beijing, relateaza Reuters.

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat ca scenariul producerii unui Brexit fara ca Marea Britanie sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana in privinta iesirii din Blocul comunitar este unul improbabil, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat luni ca exista riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara a exista un acord cu Bruxelles-ul, transmite Reuters. In prima sa vizita externa dupa numirea sa in functia de ministru de externe, in urma demisiei lui Boris…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE,…