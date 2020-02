Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii prorusi au incercat sa strapunga linia frontului, potrivit autoritatilor ucrainene, citate de AFP si Ukrinform. "Rebelii si ocupantii (rusi) au pus la cale o provocare cinica' intr-o 'tentativa de a face sa esueze procesul de pace", a acuzat pe Facebook presedintele ucrainean Volodimir…

- Cel putin un soldat ucrainean a fost ucis, iar alti patru raniti in lupte cu separatisti prorusi in estul Ucrainei marti dimineata, a anuntat Kievul, dand publicitatii un bilant al confruntarilor de o violenta iesita din comuna in ultima perioada, informeaza AFP si Ukrinform. Rebelii prorusi…

- Seful diplomatiei franceze a declarat, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca, negocierile intre Uniunea Europeana și Marea Britanie vor fi foarte dure și ca parțile „se vor casapi”.Seful diplomatiei franceze a declarat - duminica - ca se asteapta la negocieri tensionate intre Uniunea Europeana si Londra…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a desemnat miercuri drept noul premier al țarii pe șeful Fiscului rus, Mikhail Mishustin, necunoscut marelui public, au anunțat agențiile de presa ruse, citând Kremlinul, transmite AFP.Aceasta numire vine la scurt timp dupa anunțul surpriza privind…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o "dezescaladare" a tensiunilor în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, citând AFP.Înaltul…

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o 'intelegere' cu Hitler si ca a actionat in mod 'antisemit' in acea perioada,…

- SUA efectueaza un test de racheta balistica interzisa de Tratatul INF, Rusia, ”ingrijorata”Washingtonul s-a retras in august din Tratatul INF, semnat in 1987 cu Rusia, dupa ce au acuzat Moscova de incalcarea acestuia, ceea ce Kremlinul dezminte, potrivit Reuters. ”Ne alarmeaza.…

- Ucraina va face tot ceea ce ii sta in puteri pentru a pune capat operatiunilor militare in estul tarii pe cale diplomatica, insa daca Rusia nu va pune in aplicare acordurile de la Minsk, Kievul este pregatit 'sa construiasca un zid' care sa se separe Donbasul de restul teritoriului ucrainean, a declarat…