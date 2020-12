Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria se afla in extremitatea estica a Uniunii Europene de aceea interesul Ungariei este ca in statele din Parteneriatul Estic sa existe pace și bunastare. Or, tot ceea se intimpla in vecinatatea estica a UE are consecințe directe economice și de securitate și asupra Ungariei. In acest context, Ungaria…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, ca este ”extrem de neplacut surprins” de pozitia Ungariei si Poloniei care resping in continuare conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept. ”Pozitia lor e de neinteles”, afirma Orban, precizand ca sunt afectati cetatenii intregii…

- Premierul Ludovic Orban a indemnat, joi, Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea procedurilor de adoptare a bugetului Uniunii Europene si a Fondului de relansare economica, argumentand ca sunt afectati toti cetatenii europeni de actualul impas. "Blocarea adoptarii unei decizii privind Planul…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose transmite, miercuri, ca nu va mai curge de la Bruxelles peste Romania „ploaia de bani” din fonduri UE (80 de miliarde de euro) promisa de Klaus Iohannis și Guvernul Orban, dupa ce Ungaria și Polonia au blocat bugetul Uniunii Europene. Intre timp, mai spune Tudose,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de ieri, numirea actualului Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, in funcția de ambasador extraordinar și pleniportențiar in Ungaria. Decretul privind numirea acestuia urmeaza a fi transmis președintelui Republicii Moldova.

- Comisia Europeana a anunțat vineri ca a deschis proceduri de încalcare a dreptului comunitar împotriva Ungariei pentru „aplicarea incorecta a legislației UE în materie de azil”, potrivit AFP.Bruxelles-ul a considerat ca noile proceduri de azil adoptate în…

- CHIȘINAU, 21 sept – Sputnik. Problema autocarelor cu moldoveni care nu pot trece frontiera dintre Ungaria și Ucraina a fost rezolvata parțial. Unul dintre autocare a revenit in Republica Moldova in aceasta noapte, alt autocar cu pasagerii care nu au mai dorit sa aștepte la hotarul Ucrainei cu Ungaria…

- Ministerul Afacerilor Externe a transferat 100.000 de euro pentru susținerea societații civile și a presei independente din Belarus.Contribuția Romaniei a fost transferata Organizației European Endowment for Democracy (EED), instituție europeana specializata in acordarea de asistența pentru proiecte…