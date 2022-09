Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban critica din nou Uniunea Europeana pentru sancțiunile pe care le impune Rusiei. „Inflația brutala și lipsa de energie cauzata de sancțiunile de la Bruxelles ingenuncheaza Europa. Chiar și in aceasta situație dificila, facem ceea ce ne cere casa. Va fi gaz și curent in…

- Producatorul chinez de baterii CATL investește aproximativ 7,5 miliarde de euro in construirea unei fabrici de baterii in Ungaria, langa Debrecen. Potrivit budapesttimes.hu, investiția este cea mai mare din istoria Ungariei și una din cele mai mari cinci investiții greenfield realizate in Europa…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre securitatea energetica și a subliniat ca Guvernul de la Budapesta nu cunoaște niciun compromis in acest domeniu. Șeful diplomației maghiare a reiterat ca nu exista niciun obiectiv politic internațional care sa prevaleze asupra responsabilitații…

- Ministrii de externe din Lituania si Danemarca au cerut miercuri adoptarea unei pozitii la nivelul UE privind interdictia vizelor turistice pentru cetatenii rusi, relateaza DPA. Finlanda si Estonia au cerut un plan la nivelul UE, dar cancelarul Olaf Scholz si Comisia Europeana sunt pana in prezent impotriva…

- Deprecierea forintului ungar in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia ii determina pe unii unguri sa adopte euro in locul monedei locale. Forintul si-a pierdut mai mult de jumatate din valoare de cand premierul Viktor Orban a preluat puterea in 2010. Precum colegii membri ai Uniunii Europene Polonia,…

- Uniunea Europeana are nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat, a declarat, sambata, premierul ungar Viktor Orban aflat la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, potrivit Reuters. „Este nevoie de o noua strategie care sa concentreze…

- Seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, a avertizat miercuri ca Europa si mai ales vecinii Ucrainei se confrunta cu „provocari extrem de grave la adresa securitatii lor fizice” din cauza razboiului, precum si a „inflatiei de razboi” si a „nesigurantei totale” in ce priveste livrarile de energie,…

- Bogdan Aurescu si ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, au sustinut, marti, o conferinta de presa, la Bucuresti. Bogdan Aurescu a anuntat ca schimburile comerciale dintre cele doua tari se afla in crestere si dupa primele trei luni ale acestui an. “Avem…