Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei, a vorbit despre maghiari in contextul provocarilor din Ucraina si din Romania. Acesta a susținut, in cazul Ucrainei, ca nu respecta drepturile minoritatilor nationale. In cel al Romaniei, oficialul a spus ca plecarea UDMR de la guvernare va determina o perioada mai dificila pentru maghiari. “Aceasta teza este astazi necontestata in viata publica maghiara (…) de aceea trebuie sa consideram cauza tuturor partilor natiunii care traiesc in afara granitelor tarii ca fiind a noastra”, a declarat Gergely Gulyas. Ministrul a…