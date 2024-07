Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria nu are intentia de a pune in aplicare pactul de migratie al UE si cauta aliati pentru a preveni introducerea acestuia in Europa – a declarat Gyorgy Bakondi, consilier principal al prim-ministrului pe probleme de securitate interna, in cadrul unui eveniment organizat la cea de-a 33-a editii a…

- In ultima zi a Saptamanii Sociale Catolice Italiene, Papa Francisc s-a deplasat astazi in orașul Trieste, din nordul Italiei, pentru a-și impartași gandurile cu privire la criza democrației. Vorbind in fața a peste 900 de delegați din Dieceze și asociații din intreaga Italie, Sfantul Parinte a facut…

- Aproape 2 000 de organizatii de peste hotare au primit subventii in cadrul concursului de proiecte lansat de Secretariatul de Stat pentru Politica Nationala de pe langa Cancelaria Prim-ministrului, intitulat "Programul Natiunea Cooperanta – Sprijin pentru functionarea, dezvoltarile, achizitionarea de…

- "Balneoterapia si Balneologia moleculara – imbatranirea sanatoasa si activa" este tema editiei din acest an a Scolii Nationale de Vara de Balneologie ce va avea loc in perioada 17-19 iulie la Baile Tusnad, Covasna si Baile Csiszar-Balvanyos. Evenimentul, ajuns la cea de-a treia editie, se adreseaza…

- „Politica este cea mai mare curva” – așa zice o veche vorba romaneasca! Insa nu mereu zicala poate fi aplicata. In unele contexte pot aparea modificari. O astfel de situație ciudata apare la Targu Lapuș, acolo unde președinta Biroului Electoral de Circumscripție este secretara UAT Targu Lapuș, Niculina…

- Terapia cu sare, cunoscuta și sub numele de haloterapie, a fost folosita de calugari de secole. In Europa, peșterile de sare au fost folosite, de exemplu, pentru a vindeca afecțiunile respiratorii și bolile dermatologice, dar și pentru a energiza mintea. Medicii moderni prescriu terapie cu sare ca tratament…

- Mai multe containere anti-urs, unice in Romania, au fost date in folosinta, vineri, la Baile Tusnad. Acestea au fost achizitionate in cadrul unui proiect pilot ce vizeaza convietuirea dintre om si urs, care se deruleaza in localitate si care a fost initiat de WWF Romania. Cele cinci tipuri de containere…

- Miercuri, monedele de la marginea zonei euro au suferit pierderi, pe fondul ieșirilor de capital speculativ care incercau sa profite de evoluția pozitiva a dolarului american. Cursul euro a crescut de la 4,9757 la 4,9761 lei, dupa ce s-a revenit la culoarul de tranzacționare 4,975 – 4,977 lei, conturat…