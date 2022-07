Ministru ucrainean, invitație către producătorii de arme: „Veniți să le testați în condiții reale, contra Rusiei” Ministrul ucrainean al Apararii ii invita pe producatorii de armament sa-și testeze noile produse in razboiul impotriva rușilor. „Acum, Ucraina este, de fapt, un poligon de testare. Multe arme sunt testate in condiții reale de lupta impotriva armatei ruse. Rușii au sisteme de razboi electronic și comunicații, aparare aeriana, rachete de croaziera și rachete balistice, […] The post Ministru ucrainean, invitație catre producatorii de arme: „Veniți sa le testați in condiții reale, contra Rusiei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a ordonat forțelor Rusiei sa „intensifice acțiunile” in Ucraina. Acesta „a inspectat” trupele rusești ce lupta in Ucraina, spunand ca a „vizitat un post de comanda” insa nu a precizat locul sau data, potrivit Kiev Independent. Institutul pentru Studiul Razboiului…

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba le-a cerut, duminica, liderilor reuniți la summitul G7 din Munchen mai multe sancțiuni impotriva Rusiei, acuzand atacul rușilor asupra Kievului produs duminica dimineața. Unul dintre raniți este o fetița de 7 ani care dormea liniștita in patul ei, pana cand…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, marti, ca rachetele sale au lovit un aerodrom din apropierea orasului-port ucrainean Odesa, ca represalii la atacul efectuat cu o zi inainte de fortele ucrainene asupra platformelor de foraj de hidrocarburi Cernomorneftegaz din Marea Neagra, au relatat agentiile…

- Lituania va livra 20 de vehicule blindate de tip M113,10 camioane militare si 10 vehicule de deminare, ”cu scopul de a sprijini in continuare apararea impotriva Rusiei”, a anunțat, miercuri, ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, relateaza CNN. Ajutorul militar se ridica la 15,5 milioane…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…