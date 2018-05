Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, la Palatul Parlamentului, ca este preocupat de decizia SUA de retragere din acordul nuclear cu Iranul, afirmand ca Romania va incerca sa faca tot ce ii sta in putinta pentru dezvoltarea acestui acord nuclear.

- Ministerul de Externe rus a anuntat ca Moscova va respecta angajamentele din acordul nuclear cu Iranul cata vreme celelalte tari vor face la fel, conform agentiei Interfax, scrie Reuters.Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a declarat vineri ca Rusia considera…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a prezentat, luni, dovezi despre care sustine ca scot in evidenta faptul ca Iranul isi dezvolta in secret programul nuclear, incalcand acordul nuclear semnat in 2015, informeaza BBC News Online.

- Propunerile prezentate de catre presedintele francez, Emmanuel Macron, privind programul nuclear iranian se bazeaza pe acordul international existent, dar ar adauga unele elemente noi, a indicat joi un inalt oficial german, citat de agentia Reuters. El s-a exprimat inainte de plecarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat marti, in cursul intrevederii cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, ca Iranul va avea "probleme mai mari ca niciodata" daca va relansa programul nuclear, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…

- Reactii internationale dupa ce SUA, Franta si Marea Britanie au bombardat Siria. Iranul condamna atacul americanilor si al aliatilor si spune ca acestia vor fi responsabili de consecintele regionale din perioada urmatoare. Iran: “SUA si aliatii vor fi responabili de consecintele regionale” Ministerul…

- Iranul, inamic declarat al Israelului, a condamnat sambata "masacrul salbatic" asupra palestinienilor, la o zi dupa moartea in Fasia Gaza a 16 manifestati, ucisi de fortele de ordine israeliene, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi, a condamnat "masacrul…