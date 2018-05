Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie.

- Ministrul pakistanez de Interne, Ahsan Iqbal, a fost ranit, duminica, fiind impuscat in timp ce efectua o vizita in circumscriptia sa electorala, in orasul Narowal, situat in nord-estul Pakistanului, relateaza BBC News online. Ahsan Iqbal a fost impuscat imediat dupa ce a participat la…

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie, scrie digi24.ro.

- Ministrul de Interne din Pakistan, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lunii iulie, scrie agenția Reuters, citata de News.ro.

- Ministrul pakistanez de interne, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unui atac armat impotriva sa, considerat de autoritati o tentativa de asasinat, informeaza agentia Reuters.Adjunctul sau, Talal Chaudhry, a declarat ca un glont a nimerit bratul ministrului in atacul petrecut in districtul…

- Talal Chaudhry, ministrul adjunct de Interne, a declarat ca Iqbal a fost lovit de un glont in atacul din districtul Narowal al provinciei Punjab. Maik Ahmad Khan, un purtator de cuvant al guvernului, a declarat ca Iqbal se afla in afara oricarui pericol si ca atacatorul a fost arestat.

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie, scrie...

- Ministrul pakistanez de interne, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unui atac armat impotriva sa, considerat de autoritati o tentativa de asasinat, informeaza agentia Reuters. Adjunctul sau, Talal Chaudhry, a declarat ca un glont a nimerit bratul ministrului in atacul petrecut in districtul…