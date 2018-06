Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu, ministru al Mediului, spune ca a incercat sa exporte din ursii Romaniei care ies din paduri din ce in ce mai des si intra in orase, insa nimeni nu i-a vrut. Gavrilescu a declarat, luni, in cadrul unei vizite pe care o face in judetul Prahova, ca a facut adrese oficiale…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, luni, la Ploiesti, ca demersurile de a transfera ursi catre alte tari au esuat, pentru ca nicio tara nu isi doreste astfel de exemplare, in multe zone ursul nemaifiind gasit in paduri de o suta de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, nu va mai vrea sa prezinte niciun scenariu despre cum ar putea arata viitoarea taxa auto pe care o vor plati romanii, pentru ca spune ca nu are pana la acest moment niciun studiu care sa arate exact care e nivelul de emisii in tara. "Nu am exact studii…

- Astazi, viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, insoțita de specialiști din cadrul ministerului, va efectua o vizita de lucru in județul Prahova, scopul fiind evaluarea stadiului revizuirii autorizațiilor rafinariilor OMV, Lukoil și ROMPETROL, dar și modul in care SC UNILEVER iși…

- Ministerul Mediului are doar trei secretari de stat si trebuie sa rezolve cele mai multe proceduri de infringement, astfel ca nu este nevoie de o reducere al numarului lor, a declarat sambata ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la Antena3. Precizarea vine dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca…