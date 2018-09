Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa prezideze joi o reuniune speciala a cabinetului sau pentru a analiza posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu blocul comunitar privind perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza dpa. Theresa May a subliniat…

- Sansele ca Marea Britanie sa nu reuseasca sa incheie un acord de iesire din blocul comunitar cu Uniunea Europeana pana la finalul lui martie anul viitor sunt acum de 50-50, a declarat ministrul de externe din Letonia, Edgars Rinkevics, in cadrul unui interviu pentru BBC, relateaza Reuters. …

- Londra amenința UE ca ar putea sa nu plateasca factura pentru Brexit daca Bruxelles-ul nu accepta un acord comercial dupa iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, scrie Sky News citand o declarație a lui Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit.

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza Agerpres , citand AFP.

- Marea Britanie ar putea refuza sa achite factura de Brexit catre UE in cazul in care Bruxellesul nu accepta un acord comercial dupa iesirea Regatului Unit din Blocul comunitar, a declarat Dominic Raab, noul ministru britanic pentru Brexit, potrivit postului Sky News.

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana. - continua -