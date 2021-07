Uniunea Europeana vrea sa introduca activiști LGBTQ in gradinițe și in școli, a declarat Gergely Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului Ungariei. Ungaria refuza sa modifice Legea pentru protecția copilului, potrivit careia educația sexuala este exclusiv responsabilitatea parinților, in timp ce Uniunea Europeana vrea, de fapt, ”in limbajul de Bruxelles”, sa ofere acces activiștilor LGBTQ in școli și in gradinițe, a declarat Gergelu Gulyas, ministrul care conduce Cancelaria prim-ministrului maghiar, potrivit agenției Hirado. Declarația oficialului maghiar vine la scurt timp dupa…