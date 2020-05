Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si cadrele didactice vor primi masti de protectie Vizete pentru jandarmi, fabricate la imprimanta 3D a Universitații Dunarea de Jos din Galați. Arhiva Foto: Jandarmeria Galați Elevii si cadrele didactice vor primi masti de protectie achizitionate de Ministerul Educatiei. Ministrul de…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a stabilit, luni, intr-o videoconfernta cu inspectorii scolari generali, un flux de lucru care trebuie urmat pentru continuarea predarii online. Inspectoratele vor monitoriza activitatea, iar cadrele didactice care nu au acces la tehnologie pot solicita…

- Ministrul educatiei, Monica Anisie respinge ideea amanarii sau anularii examenelor naționale și spune ca, cel mai probabil, elevii vor purta masti in salile de examen și vor fi maxim 10 in fiecare clasa. Monica Anisie a lamurit lucrurile in privința motivului pentru care Evaluarea și Bacalaureatul nu…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca, cel mai probabil, elevii vor purta masti la examenele nationale, dar ca o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata de Ministerul Sanatatii.

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a afirmat, sambata, ca obiectivul ministerului este ca pana in toamna sa asigure laptop-uri sau tablete pentru toti elevii care nu au astfel de dispozitive, dar si sa ofere cadrelor didactice pregatirea necesara pentru invatamantul on-line. „Obiectivele…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca pot fi reluate cursurile in scoli dupa data de 15 mai. "Aceasta decizie o vom lua impreuna cu presedintele, cu echipa de la Ministerul Educatiei pe baza estimarilor care sunt facute de Ministerul Sanatatii si va fi luata in functie de contextul epidemiologic…

- Klaus Iohannis și Ministrul Educației, Monica Anisie, poarta discuții despre data la care ar putea reincepe școala, dar și despre condițiile de siguranța in care elevii vor reveni in salile de curs.

- Ministrul Educației “lucreaza la scenarii”/ In Teleorman, 6.235 de elevi nu au acces la internet in Social / on 31/03/2020 at 12:21 / Cadrele didactice din invațamantul preuniversitar au primit, luni, o scrisoare deschisa de la ministrul Educației, Monica Anisie, in care oficialul ii asigura pe aceștia…