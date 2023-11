Prim-ministrul Benjamin Netanyahu il suspenda pe ministrul Patrimoniului Amihai Eliyahu de la ședințele guvernamentale pe termen nelimitat, anunța biroul premierului. Eliyahu a adus in discuție ideea de a arunca bomba nucleara in Gaza, revenind apoi și spunand ca a vorbit „metaforic”. Restul membrilor cabinetului nu sunt de acord cu suspendarea , despre care spun ca e lipsita de sens. „Aceasta este o gluma, oricum abia daca exista ședințe de cabinet și cea mai mare parte a muncii se desfașoara in runde de voturi prin telefon”, a declarat un ministru nenumit, citat de site-ul de știri Ynet. O ședința…