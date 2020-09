Ministrul francez al Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Le Maire nu este primul membru al guvernului francez infectat cu coronavirus. Politicianul a intrat in izolare pentru sapte zile, precizand ca nu prezinta niciun simptom si ca isi exercita in continuare atributiile de acasa, potrivit AFP. Le Parisien nota in martie ca șeful de cabinet al președintelui francez Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, care este și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai șefului de stat, a fost izolat la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu o persoana…