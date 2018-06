Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, sustine ca este evident ca sentinta instantei supreme in cazul liderului PSD Liviu Dragnea este una politizata, este raspunsul vindicativ nu numai la presiunea strazii, ci si la incercarea autoritatilor legislative si executive de a reforma statul de drept, acela real.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, duminica seara la Antena 3, ca mitingul organizat de partidul sau ar trebui sa fie un mesaj pentru NATO și Uniunea Europeana, despre care a spus ca ar trebui sa-și asume raspunderea pentru finanțarea „statului paralel"

- Sistemul Basescu care a construit sistemul statului paralel a plecat, dar procurorii corupti si sefa DNA au ramas, a afirmat presedintele PSD, Liviu Dragnea, la mitingul din Piata Victoriei, informeaza...

- Am trait sa o vedem si pe asta. Doi politicieni de cariera cu averi de zeci de milioane de euro care au facut afaceri pe spatele statului de la Revolutie incoace scot sute de mii de oameni in strada pentru a protesta impotriva statului paralel si a abuzrilor in justitie. Ne intrebam in ce stat democratic…

- Anul acesta va fi unul al investitiilor in Romania, iar in acelasi timp intreprinderile mici si mijlocii autohtone sunt afectate de faptul ca nu apartin spatiului Schengen, a declarat, ieri, intr-un forum de specialitate, Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanta 10.000 de proiecte, si va incepe dupa ce vor fi efectuate majoritatea platilor aferente editiei de anul trecut, a declarat Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.…

