Ministru: Deficitul bugetar a fost scăpat de sub control Deficitul bugetar a fost scapat de sub control Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a afirmat, marti seara, ca deficitul bugetar a fost scapat de sub control in 2020, ”mascat sub cheltuielile pentru pandemie”. Ministrul crede ca, daca nu s-ar oferi in continuare stimulente de diferite feluri pentru economie si populatie, am putea avea o recesiune. ”Vorbim de deficit mare incepand cu anul 2020 cand s-au scapat fraiele deficitului, 2020 – mascat sub cheltuielile pentru pandemie, in fapt (…) cheltuieli care nu au facut decat sa umple buzunarele unora. Un deficit de 9.6%… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce investiții sunt promițatoare in 2024 și unde ar fi bine sa iți plasezi banii ca sa ai profit? Exista mai multe domenii din care poți alege. Cine iși dorește sa investeasca și sa faca și profit, e bine sa aleaga domenii cheie care sunt intr-o continua ascensiune. In lista de mai jos vei vedea top…

- Cheltuielile publice au fost mai mari decat veniturile cu zeci de miliarde de dolari de la intrarea trupelor ruse in Ucraina in februarie 2022, aruncand tara intr-un deficit bugetar important. Ministerul rus al Finantelor a propus sa creasca impozitul impus societatilor de la 20 la 25% si sa adopte…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a apreciat ca marea problema in acest an este „sa tinem cheltuielile sub control”. „In executia bugetara se vad amanarile din 2023, fiindca deficitul din 2023 era mai mare fara amanari, adica acest window dressing merge, dar intre anumite limite, si faptul…

- Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana si pana in prezent, peste 95 miliarde de euro si a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european, astfel ca balanta financiara neta ne arata un plus de 65 miliarde euro, a scris joi, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina…

- Autoritațile din Prahova au emis un mesaj RO-ALERT, dupa ce, in comuna Cornu, a fost semnalata prezența unui urs. Fostul premier Adrian Nastase a reacționat pe blogul sau și a precizat ca situația urșilor a scapat de sub control. Citește și: Petiție online pentru rezolvarea crizei de la Slanic. Zeci…

- Cresterea rapida a datoriei la inceputul anului are loc ca urmare a strategiei Finantelor de a imprumuta in primele luni o parte mare din necesarul de finantare pentru intreg anul. Pe masura ce statul va face in cursul anului plati mai mari in contul datoriei, la termenele prevazute, acest impact se…

- Datele referitoare la pIB sunt ajustate la sezonalizate si inflatie. Economistii chestionati de Dow Jones anticipasera o crestere economica de 2,4% ,dupa un avans de 3,4% in trimestrul al patrulea din 2023 si de 4,9% in perioada anterioara. Cheltuielile consumatorilor au crescut cu 2,5% in aceasta perioada,…

- Ministerul Energiei a transmis, joi, precizari cu privire la perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie la Complexul Energetic Oltenia. ”Ministerul Energiei este intransigent fata de orice activitate de coruptie. De aceea, Corpul de Control al Ministrului a fost trimis de fiecare data cand au fost…