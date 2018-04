Stiri pe aceeasi tema

- Marile puteri occidentale nu vor ”inchide ochii” in cazul unui nou atac chimic, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, in contextul in care SUA, Marea Britanie si Franta au bombardat Siria ca reactie la atacul chimic din Duma, informeaza BBC News Online.

- Beijingul considera ca atacul desfasurat de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei reprezinta o incalcare a normelor de drept international si indeamna toate partile implicate sa initieze un dialog, a transmis Ministerul de Externe al Chinei, relateaza agentia

- O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata dimineata (ora 4.00 in Romania), un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat ... The post SUA si aliatii au ATACAT Siria. Ordinul de bombardament dat de Donald Trump si puterile occidentale/ RACHETELE aliatilor au…

- Razboiul din Siria capata o alta amploare dupa atacul cu arme chimice asupra populației, in urma caruia au murit și copii, comis, conform parții americane, de regimul Assad . SUA, Marea Britanie și Franța au bombardat sambata dimineața mai multe poziții din Siria unde se presupune ca se produc arme…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate în urma cu câteva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina

- Marea Britanie si Franta s-au pus de acord ca un ”larg evantai de optiuni” sa fie prezentat la ONU ca raspuns la presupusul atac chimic de sambarta seara de la Duma, in Ghouta de Est, a anuntat luni Ministerul britanic de Externe, relateaza Reuters, conform news.ro.Seful diplomatiei britanice Boris…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, compara atitudinea Kremlinului in razboiul diplomatic dintre Londra și Moscova, pe fondul otravirii cu o neurotoxina a fostului agent dublu Serghei Skripal, cu romanul „Crima și pedeapsa” al lui F.M. Dostoievski.

- Marea Britanie a putea bombarda Siria, daca dictatorul Bashar al-Assad continua sa foloseasca arme chimice asupra populației, a avertizat luni ministrul Afacerilor Externe, Boris Johnson, fost primar al Marii Britanii.