Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, afirma ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, are cel mai bun profil de președinte al Romaniei, dar susține ca inca este devreme sa se vorbeasca despre desemnarea...

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi potrivit pentru functia de presedinte al tarii, dar a adaugat ca ar trebui facuta o analiza interna pentru a vedea cum a ajuns Partidul Social Democrat in situatia…

- In contextul in care in CExN al PSD s-a vorbit despre varianta ca PSD - ALDE sa aiba un candidat comun la prezidențiale in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, cand a ieșit la declarații, Liviu Dragnea a spus: ”Le-am spus și astazi colegilor ca, in opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile sa avem…

- Tariceanu a evitat sa dea un raspuns direct daca vrea sa candideze pentru Cotroceni. 'N-as spune ca este un lucru de care sa ma sperii, dar nici nu sunt, in momentul acesta, manat de o ambitie nemasurata. Niciodata in politica, eu cel putin, nu am procedat in felul acesta. Cred ca cei care au ambitii,…

- "Este o discutie pe care cu siguranta o sa o purtam in continuare in cadrul Coalitiei PSD-ALDE si este o discutie care cu siguranta se va purta in continuare si in structurile de conducere ale PSD, in Biroul permanent si in Comitetul Executiv National", a spus Mihai Fifor, intrebat daca se va mai…

- "O sa ne vedem in cadrul Coalitiei (pentru a discuta despre nominalizare - n.r.). Eu cred ca domnul Vlase are experienta necesara pentru ca a condus Comisia de supraveghere a SIE, il cunoastem, e colegul nostru, e vicepresedinte la PSD, are o functie importanta la Camera. Am lucrat cu el in ultima…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii cere demisia din funcția de președinte al Senatului lui Calin Popescu-Tariceanu, pe care il acuza de „uzurparea” funcției și de faptul ca a adus grave prejudicii Romaniei prin pozițiile sale impotriva Comisiei Europene, exprimate vineri in cadrul Reuniunii Asociației Senatelor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, duminica seara la Antena 3, ca mitingul organizat de partidul sau ar trebui sa fie un mesaj pentru NATO și Uniunea Europeana, despre care a spus ca ar trebui sa-și asume raspunderea pentru finanțarea „statului paralel"