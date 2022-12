Ministru afacerilor externe Bogdan Aurescu, intrevedere cu omologul austriac Alexander Schallenberg

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 12 decembrie 2022, la Bruxelles, o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene si internationale al Austriei Alexander Schallenberg, in marja participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, la solicitarea partii austriece.Potrivit MAE, subiectul discutiei a vizat aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in urma votului negativ exprimat de Austria in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri Interne din 8 decembrie 2022.In ca ...